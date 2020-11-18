Шмыгаль предложил пускать украинцев в публичные места исключительно по QR-кодам

Глава правительства Денис Шмигаль Фото из открытых источников

По словам премьера, такую систему уже ввела Великобритания

Премьер министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал введение QR-кодов для допуска людей в общественные заведения. Об этом он сообщил в Фейсбук.

По словам главы правительства, уже в ближайшее время в Украине в публичных местах появятся коды, только после сканирования которых можно будет попасть в ТРЦ или заведения питания. "QR-коды для публичных мест, которые централизованно генерируют и размещают сами заведения. Без сканирования такого кода невозможно будет посетить ни одно заведение общественного питания или торговый центр", – написал Шмыгаль.

Отмечается, что в случае заболевания какого-то человека после посещения заведения, его окружающим будут поступать оповещения. "Если потом человек заболел, то всем, кто был в этом заведении вместе с ним будут приходить соответствующие оповещения. Сейчас такую систему в полной мере начала реализовывать Великобритания", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно Денис Шмыгаль рассказал о первых результатах введенного в Украине "карантина выходного дня". По его словам, активность граждан в крупных городах с населением свыше 100 тысяч в субботу снизилась на 18,5%, а в воскресенье – на 27%.