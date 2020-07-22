Шмыгаль поручил Криклию взять на личный контроль вопрос подъема судна Delfi в Одессе

В Одессе поднимают танкер Delfi Фото из открытых источников

На данный момент все органы, подчиненные правительству, отрабатывают дополнительные сценарии решения проблемы

Поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию взять на личный контроль вопрос подъема судна Delfi в Одессе. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

В свою очередь Криклий отметил, что ситуация будет развиваться следующим образом: до конца этой недели будет еще одна попытка подъема со стороны владельца судна, и если она будет неудачной, то владелец откажется от прав собственности на танкер, и тогда этим вопросом займется государственная Администрация морских портов.

По словам Шмыгаля, сейчас все органы, подчиненные правительству, отработают дополнительные сценарии, чтобы как можно быстрее решить проблему с затонувшим танкером, который загрязняет море и мешает мореходству.

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Напомним, председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый просит Кабинет министров Украины признать ситуацию с танкером Delfi, который затонул у берегов Одессы, чрезвычайной, и предоставить разрешение на принудительное поднятие судна по упрощенной процедуре.