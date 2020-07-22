Шмыгаль поручил Криклию взять на личный контроль вопрос подъема судна Delfi в Одессе
На данный момент все органы, подчиненные правительству, отрабатывают дополнительные сценарии решения проблемы
Поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию взять на личный контроль вопрос подъема судна Delfi в Одессе. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.
В свою очередь Криклий отметил, что ситуация будет развиваться следующим образом: до конца этой недели будет еще одна попытка подъема со стороны владельца судна, и если она будет неудачной, то владелец откажется от прав собственности на танкер, и тогда этим вопросом займется государственная Администрация морских портов.
По словам Шмыгаля, сейчас все органы, подчиненные правительству, отработают дополнительные сценарии, чтобы как можно быстрее решить проблему с затонувшим танкером, который загрязняет море и мешает мореходству.
Напомним, председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый просит Кабинет министров Украины признать ситуацию с танкером Delfi, который затонул у берегов Одессы, чрезвычайной, и предоставить разрешение на принудительное поднятие судна по упрощенной процедуре.