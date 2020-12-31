Правительство подписало соглашения о разделе добычи газа на семи месторождениях
Глава правительства подчеркнул, что разработка этих месторождений поможет существенно нарастить добычу газа
Глава правительства Денис Шмыгаль, впервые в истории Украины, подписал соглашение о разделе продукции на нефтегазовых участках с победителями открытых и прозрачных аукционов. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.
По словам премьера, такой шаг продемонстрирует международным инвесторам, что Украина привлекательна для инвестиций, а правительство выполняет взятые на себя обязательства.
"Впервые правительство подписывает соглашения о разделе продукции на семи газоносных участках с победителями открытых и прозрачных аукционов. Это чрезвычайно успешный кейс, который даст возможность привлечь не менее 12 млрд грн в добычу газа", — сказал Шмыгаль.
Глава правительства подчеркнул, что разработка этих месторождений поможет существенно нарастить добычу газа.
"Государство, помимо инвестиций, получит сотни новых высокооплачиваемых рабочих мест, значительную долю от добытого ресурса и существенные налоговые поступления", — добавил Шмыгаль.
Напомним, ранее Государственная служба геологии и недр Украины впервые за всю историю страны продала через электронный аукцион участок с залежами руды золота — Желтоводский участок в Днепропетровской области.