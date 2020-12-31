Правительство подписало соглашения о разделе добычи газа на семи месторождениях

Премьер-министр Денис Шмыгаль и победители аукциона Фото: пресс-служба Кабмина

Глава правительства подчеркнул, что разработка этих месторождений поможет существенно нарастить добычу газа

Глава правительства Денис Шмыгаль, впервые в истории Украины, подписал соглашение о разделе продукции на нефтегазовых участках с победителями открытых и прозрачных аукционов. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

По словам премьера, такой шаг продемонстрирует международным инвесторам, что Украина привлекательна для инвестиций, а правительство выполняет взятые на себя обязательства.

"Впервые правительство подписывает соглашения о разделе продукции на семи газоносных участках с победителями открытых и прозрачных аукционов. Это чрезвычайно успешный кейс, который даст возможность привлечь не менее 12 млрд грн в добычу газа", — сказал Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что разработка этих месторождений поможет существенно нарастить добычу газа.

"Государство, помимо инвестиций, получит сотни новых высокооплачиваемых рабочих мест, значительную долю от добытого ресурса и существенные налоговые поступления", — добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее Государственная служба геологии и недр Украины впервые за всю историю страны продала через электронный аукцион участок с залежами руды золота — Желтоводский участок в Днепропетровской области.