Шмыгаль обсудил с турецкими инвесторами ведение бизнеса в Украине

Денис Шмыгаль на встрече с турецкими инвесторами Правительственный портал

Глава правительства заявил, что Украина сделала много шагов навстречу иностранным инвесторам

В воскресенье, 29 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с турецкими топ-компаниями с общим портфелем инвестиций 5 млрд долларов и обсудил ведения бизнеса в Украине. Об этом сообщает Правительственный портал.

В частности, Шмыгаль подчеркнул, что Украина в последнее время сделала много шагов навстречу инвесторам.

"Это либерализация рынка земли сельскохозяйственного назначения, медицинская реформа, развитие электронного управления, а также облегчение условий для ведения бизнеса и инвестирования, в том числе развитие государственно-частного партнерства", — отметил министр.

По его словам, Украина также намерена провести реконструкцию автомобильных дорог, мостов, энергетической и медицинской инфраструктуры, а также инфраструктуры в сфере водоснабжения и переработки мусора.

Денис Шмыгаль на встрече с турецкими инвесторами Правительственный портал

В связи с этим Шмыгаль призвал турецких инвесторов к сотрудничеству и подчеркнул, что одним из шагов в развитии двусторонних отношений между Украиной и Турцией должно стать подписание соглашения о свободной торговле.

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"Убежден, что настало время для новых, еще более масштабных историй успеха между нашими государствами. Украина имеет широкий спектр предложений для инвестирования и реализации современных проектов", — заявил министр.

Напомним, недавно Денис Шмыгаль во время выступления на 17-м Венском экономическом форуме "Диалог будущего 2020" назвал самые перспективные сферы для инвестиций в Украине.