Шмыгаль об "Укрзализныце": Должна решать свои проблемы самостоятельно

Премьер-министр считает, что компания попала "в турбулентность" из-за коронакризиса

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что "Укрзализныця" должна решать свои проблемы самостоятельно и без вмешательства государства. Об этом глава правительства сообщил в интервью "Укринформу".

По словам премьера, "Укрзализныця" попала "в турбулентность" в связи с коронавирусом, но несмотря на государственную форму собственности, остается коммерческим бизнесом. "Если есть коммерческое предприятие, которое попало в турбулентность, безразлично, монополист или нет, оно должно решать свои проблемы самостоятельно. "Укрзализныця" не исключение. Внутренние реформы она должна проводить как обычный бизнес. Для этого и проводится ее корпоратизация", – высказался Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что в скором времени у компании появится новый руководитель, выигравший кадровый конкурс. "Человек сейчас проходит спецпроверку и думаю, что уже на следующей неделе будет назначен решением правительства", - заявил глава правительства.

Также Шмыгаль добавил, что перед новым руководителем "Укрзализныци" будет стоять задача внутреннего реформирования, поскольку по предприятию ударил кризис, вызванный пандемией коронавируса.

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Напомним, не так давно в СМИ появилась информация, что на должность главы "Укрзализныци" претендуют четыре украинца и два иностранца. Большинство кандидатов - это украинцы без опыта работы в железнодорожной сфере, однако у двух зарубежных менеджеров такой опыт есть.