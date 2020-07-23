Шмыгаль назвал условия получения транша от Евросоюза

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Украина начнет поэтапную ликвидацию имеющейся Государственной фискальной службы

Европейский Союз поставил ряд условий для получения 600 млн евро транша для Украины, среди которых улучшение бизнес-климата, реформа налоговой и таможенной администрации. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает "РБК-Украина".

В частности, ЕС выдвинул следующие условия:

управление государственными закупками и корпоратизация управляющего совета;

реформа налоговой и таможенной администрации, путем проведения открытых конкурсов;

внедрение IT-решений;

реформа и совершенствование системы мониторинга НДС;

продолжение реформы государственной службы;

улучшение бизнес-климата;

продолжение расширения полномочий частных исполнителей;

вопрос послесудебного урегулирования споров;

поэтапная ликвидация существующей Государственной фискальной службы;

секторальные реформы и государственные предприятия.

Премьер отметил, что в Украине в рамках программы сотрудничества с Евросоюзом создадут комиссию по вопросам этики судов, а участвовать в создании этой комиссии будут международные эксперты.

"По судебной системе предусматривается международное участие. Что касается судебной реформы - это реформа Высшего административного суда Украины, реформа квалификационной комиссии и создание комиссии по вопросам этики с международным участием", - объяснил Шмыгаль.

Напомним, ранее стало известно, что Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза. Выделенные средства – это "самый большой транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран.