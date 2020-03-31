Шмыгаль надеется, что Рада примет изменения в бюджет через неделю

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Премьер подчеркнул необходимость помощи Украине от всех международных финансовых учреждений

Новый государственный бюджет Украины будет принят через 7-8 дней. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает Правительственный портал.

Премьер объяснил, что из-за того, что не все депутаты присутствовали на заседании фракций и не смогли ознакомиться с предложенными изменениями, законопроект об изменениях в госбюджет не был поддержан Радой накануне.

"Мы приняли бюджет на доработку, чтобы услышать предложения и поправки. Уверен, он будет проголосован через 7-8 дней", - рассказал Шмыгаль.

Вместе с тем премьер подчеркнул необходимость помощи Украине от всех международных финансовых учреждений для борьбы с коронавирусом и его экономическими последствиями.

"Сегодня особенно важно работать со всеми международными донорами. Не только с МВФ. Мы также работаем с Мировым банком, ЕС, ЕБРР и другими международными финансовыми учреждениями, которые могут поддержать Украину финансово. Сегодня, например, ЕС выделил 80 млн евро на поддержку Украины в борьбе с коронавирусом", - добавил Шмыгаль.

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Напомним, ранее Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает варианты возможного ослабления карантина для запуска экономики.