Шмыгаль: Начинаем разворачивать больницы второй волны для приема заболевших коронавирусом

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

По словам премьера, если граждане хотят хотят уберечь экономику необходимо придерживаться ограничений

Украина начинает разворачивать больницы второй волны для приема заболевших коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Начинаем разворачивать больницы второй волны для приема заболевших коронавирусом. Сегодня зафиксирован очередной антирекорд — почти тысяча новых случаев. Загруженность больниц значительно увеличилась. Это означает, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости", - написал Шмыгаль.

По словам премьера, если граждане хотят уберечь экономику и не закрывать страну на жесткий карантин, единственный путь — это придерживаться ограничений, которые предложены в адаптивной модели. В частности, носить маски, проводить дезинфекцию и держать социальную дистанцию.

"Прошу всех быть добросовестными и с ответственностью относиться к простым правилам", - добавил Шмыгаль.

Напомним, 19 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась вторая волна коронавируса.