Шмыгаль: Международные резервы Украины выросли более чем на 3 млрд долларов
Сейчас международные резервы составляют более 28,5 млрд долларов
Международные резервы Украины в июне выросли на более чем 3 млрд долларов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль Facebook.
"Международные резервы Украины в июне выросли на более чем 3 млрд долларов. Теперь они составляют свыше 28,5 млрд долларов. Это самый высокий уровень резервов за последние 8 лет. Сейчас текущие резервы покрывают почти 5 месяцев импорта, а это один из ключевых факторов макрофинансовой стабильности", - написал Шмыгаль.
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Напомним, ранее Нацбанк сообщил, что по состоянию на 1 мая международные резервы Украины выросли на 3,1% по сравнению с мартом, что эквивалентно почти 0,8 млрд долларов.