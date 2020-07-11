Шмыгаль: Международные резервы Украины выросли более чем на 3 млрд долларов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Сейчас международные резервы составляют более 28,5 млрд долларов

Международные резервы Украины в июне выросли на более чем 3 млрд долларов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль Facebook.

"Международные резервы Украины в июне выросли на более чем 3 млрд долларов. Теперь они составляют свыше 28,5 млрд долларов. Это самый высокий уровень резервов за последние 8 лет. Сейчас текущие резервы покрывают почти 5 месяцев импорта, а это один из ключевых факторов макрофинансовой стабильности", - написал Шмыгаль.

Напомним, ранее Нацбанк сообщил, что по состоянию на 1 мая международные резервы Украины выросли на 3,1% по сравнению с мартом, что эквивалентно почти 0,8 млрд долларов.