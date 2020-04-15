Шмыгаль хочет ввести в Украине режим "мультикарантина", - СМИ

Денис Шмигаль kmu.gov.ua

Хотят, чтобы в каждом регионе был разный уровень ограничений в зависимости от уровня заболеваемости

В Кабинете министров разворачивается острая дискуссия относительно необходимости продления или отмены карантина и ограничительных мер из-за коронавируса COVID-19 после 24 апреля. Об этом "Стране" сообщили источники в правительстве.

Согласно сообщению, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступает за постепенное снятие с 24 апреля ограничений и введение режима "мультикарантина". То есть чтобы в каждом регионе был разный уровень ограничений в зависимости от уровня заболеваемости.

Как отмечается, там, где число зараженных коронавирусом не очень велико и динамика низкая, можно ослаблять ограничения. А в тех областях, где бушует эпидемия (в первую очередь это Киев и Черновицкая область), продолжать тотальный карантин или даже его ужесточать.

По такому плану, в "благополучных" регионах с 24 апреля может возобновиться работа городского транспорта, небольших магазинов и рынков.

Кроме того, в течение мая откроются торговые центры и начнет открываться общепит. При этом будут продлены нормы о ношении масок, а также о запрете всех массовых мероприятий и закрытии границ.

Денис Шмыгаль аргументирует необходимость снятия ограничений очень тяжелым экономическим положением, которое может стать катастрофическим, если экономику не перезапустить в ближайшее время.

В то же время категорически против снятия ограничений выступает глава МВД Арсен Аваков. Он настаивает на продлении карантинных ограничений по всей стране до середины мая как минимум.

Также против снятия ограничений и медики.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что, учитывая количество инфицированных, говорить о выходе из карантина нецелесообразно.

Ранее в Минздраве отметили, что выход из карантина 24 апреля будет зависеть от динамики заболеваемости COVID-19.

По состоянию на утро 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.