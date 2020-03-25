Шмыгаль хочет перевести Кабмин на дистанционную работу во время эпидемии коронавируса

Денис Шмигаль Фото - скриншот

Такая инициатива необходима, чтобы не парализовать работу в случае обострения ситуации, говорит глава правительства

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о необходимости разработки и внедрения инструмента, который позволит правительству работать в режиме дистанционных заседаний во время эпидемии коронавируса.

Трансляцию заседания КМУ вел телеканал ZIK.

"Отдельно озвучу предложение разработать и ввести возможность дистанционной работы в режиме дистанционных заседаний правительства для того, чтобы мы на время коронавируса могли обеспечить работу. Так, как мы и все предприятия предложили перевести, по возможности, на дистанционную работу. Так же, и заседания правительства. Должен быть инструмент, который нам позволит такие заседания проводить дистанционно. Это для того, чтобы не парализовать работу в случае обострения ситуации с эпидемией", – заявил Денис Шмыгаль.

Глава правительства поручил министру Кабинета министров организовать такую работу.

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Напомним, в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации и продлили карантин до 24 апреля. Такое решение приняли во время заседания Кабинета министров Украины сегодня, 25 марта.

Кабинет министров одобрил выделение жилищных субсидий категории граждан, которые потеряли работу из-за введения карантина.

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 25 марта в Украине 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.