Шмыгаль хочет перевести Кабмин на дистанционную работу во время эпидемии коронавируса
Такая инициатива необходима, чтобы не парализовать работу в случае обострения ситуации, говорит глава правительства
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о необходимости разработки и внедрения инструмента, который позволит правительству работать в режиме дистанционных заседаний во время эпидемии коронавируса.
Трансляцию заседания КМУ вел телеканал ZIK.
"Отдельно озвучу предложение разработать и ввести возможность дистанционной работы в режиме дистанционных заседаний правительства для того, чтобы мы на время коронавируса могли обеспечить работу. Так, как мы и все предприятия предложили перевести, по возможности, на дистанционную работу. Так же, и заседания правительства. Должен быть инструмент, который нам позволит такие заседания проводить дистанционно. Это для того, чтобы не парализовать работу в случае обострения ситуации с эпидемией", – заявил Денис Шмыгаль.
Глава правительства поручил министру Кабинета министров организовать такую работу.
Напомним, в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации и продлили карантин до 24 апреля. Такое решение приняли во время заседания Кабинета министров Украины сегодня, 25 марта.
Кабинет министров одобрил выделение жилищных субсидий категории граждан, которые потеряли работу из-за введения карантина.
Как сообщалось, по состоянию на 10:00 25 марта в Украине 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.