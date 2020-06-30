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Шмыгаль готов уйти в отставку, если этого захочет президент

Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Шмыгаль подчеркнул, что никаких обещаний относительно сроков на посту ему никто не давал

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль готов уйти в отставку, если этого захочет президент Владимир Зеленский. Об этом он заявил в интервью BBC.

"Никаких обещаний относительно сроков на должностях никто никому не дает, не давал и не может давать. Ключевой вопрос - это ответственность перед Украиной и украинцами, и это ключевой параметр, который должен воздерживаться. Поэтому не может быть гарантии на посту, это же не частный бизнес.

Готов уйти в отставку в любой момент, когда народ Украины, Верховная Рада или президент выскажут такое мнение", - сказал Шмыгаль.

При этом премьер отметил, что Кабмин почти завершил реформу децентрализации и перешел на финальный этап, который касается выборов местных советов. Он подчеркнул, что пока нет угроз тому, что выборы будут переносить или они будут отменены.

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Напомним, под куполом Верховной Рады хотят заслушать главу Кабинета министров Дениса Шмыгаля, а именно его отчет о ситуации с паводками в западных регионах. 

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