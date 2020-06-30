Шмыгаль готов уйти в отставку, если этого захочет президент

Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Шмыгаль подчеркнул, что никаких обещаний относительно сроков на посту ему никто не давал

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль готов уйти в отставку, если этого захочет президент Владимир Зеленский. Об этом он заявил в интервью BBC.

"Никаких обещаний относительно сроков на должностях никто никому не дает, не давал и не может давать. Ключевой вопрос - это ответственность перед Украиной и украинцами, и это ключевой параметр, который должен воздерживаться. Поэтому не может быть гарантии на посту, это же не частный бизнес.

Готов уйти в отставку в любой момент, когда народ Украины, Верховная Рада или президент выскажут такое мнение", - сказал Шмыгаль.

При этом премьер отметил, что Кабмин почти завершил реформу децентрализации и перешел на финальный этап, который касается выборов местных советов. Он подчеркнул, что пока нет угроз тому, что выборы будут переносить или они будут отменены.

Напомним, под куполом Верховной Рады хотят заслушать главу Кабинета министров Дениса Шмыгаля, а именно его отчет о ситуации с паводками в западных регионах.