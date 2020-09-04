Шмыгаль заявил, что СНБО разрабатывает план на случай COVID-19 на избирательных участках во время местных выборов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Также премьер отметил, что в некоторых школах, где расположены участки, могут остановить обучение

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что настоящим вызовом станет одновременное проведение местных выборов во всех регионах и уточнил, что СНБО разрабатывает планы и алгоритмы действий на случай обнаружения COVID-19 на избирательных участках. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Украина 24".

"Выборы состоятся. Мы полноценно к ним готовимся... К сожалению, мы сегодня не можем спрогнозировать точно, в каких регионах будет "красный" уровень, где может быть заболевание в участковых избирательных комиссиях. Это тоже возможно – все живые люди, и работники участковых избирательных комиссий, даже при соблюдении всех безопасных режимов, могут подвергаться этой болезни. Поэтому вот это основной вызов-сможем ли мы одновременно, во всех громадах провести выборы, возможно ли где-то в связи с таким форс-мажором могут быть не в рабочем состоянии участковые избирательные комиссии", - заверил глава правительства.

Кроме этого, он отметил, что Кабмин вместе с Советом нацбезопасности и обороны и ЦИК работают над тем, чтобы вовремя обеспечить открытый и одновременный избирательный процесс 25 октября. Также он отметил, что, поскольку многие участковые комиссии расположены в школах, то учебный процесс могут временно остановить.

"Мы разрабатываем алгоритмы, протоколы, как все должно происходить в этих условиях. Большое количество участковых избирательных комиссий размещается в учебных заведениях. Мы также сейчас работаем с Министерством здравоохранения и Министерством образования над тем, чтобы, возможно, на несколько дней прекратить учебный процесс там, где будут участковые избирательные комиссии. Мы работаем над тем, как же будет проходить второй тур в тех городах, городках, где будут избирать председателей соответствующих территориальных общин. Там также придется еще доработать уже во втором туре, и также алгоритмы выдержать", - рассказал Шмыгаль.

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Напомним, ранее председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что для проведение местных выборов в Украине в условиях распространения коронавирусной болезни COVID-19 нужны дополнительные 150-200 млн гривен.