Шмигаль раскрыл, что включает план вакцинации от COVID-19

Фото из открытых источников

Всего на закупку препаратов заложили 3 млрд грн в бюджете

В Украине утвердили общенациональный план вакцинации, целью которого является вакцинирование как можно большего количества групп населения в течение следующего года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

По словам Шмыгаля, план включает приоритетные группы и этапы вакцинации, а также описывает логистику и организационные процессы. "Кроме уже заложенных 8 млн вакцин, которые мы получим в рамках глобальной инициативы COVAX, Правительство и Офис Президента активно работает, чтобы в 2021 году мы должны гарантированно значительно большее количество вакцин", – написал премьер-министр.

Кроме того, глава правительства отметил, что сейчас прорабатывается возможность закупки вакцин против коронавирус совместно со Всемирным и Европейским инвестиционным банками. Также это прорабатывается на уровне руководства США, Великобритании, Германии и Польши, которая может стать страной-посредником в получении вакцин из Евросоюза.

"Мы будем иметь достаточно ресурса для закупку вакцин: почти 3 млрд грн уже заложено в госбюджете. Дополнительно будет создан специальный фонд, который будет аккумулировать средства на вакцины и доплаты врачам", – резюмировал Шмигаль.

Новости по теме: Разумков предупредил украинцев о возможном риске вакцинации от COVID-19

Ранее сообщалось, что оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины с вакцинокерованих инфекций утвердил план иммунизации населения от коронавирусной болезни COVID-19. Документ разработали специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ.