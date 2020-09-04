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Шмыгаль и послы G7 обсудили местные выборы в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль G7AmbReformUA

Дипломаты подчеркнули важность корпоративного управления и реформ в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль 3 сентября встретился с послами стран "Большой семерки" (G7), во время чего был обсужден ряд вопросов, среди которых - местные выборы в Украине. Об этом говорится на официальной Twitter-странице дипломатов. 

Как отмечается, во время встречи украинский премьер и послы G7 обсудили мероприятия по борьбе с коронавирусом и предстоящие местные выборы. Кроме этого, иностранные дипломаты узнали о приоритетах государственной политики Украины. В частности, они отметили важность роли оборонной промышленности, корпоративного управления, реформ судебной системы и независимости антикоррупционных учреждений.

Денис Шмыгаль на встрече с послами G7 G7AmbReformUA

По словам Дениса Шмыгаля, встреча с послами "Большой семерки" является чрезвычайной важной и способствует плодотворной работе правительства. 

"Встречи с послами стран G7 для меня особенно важны, ведь поддержка от надежных друзей Украины заряжает на плодотворную работу. Благодарен нашим партнерам за конструктивный диалог и обмен мнениями по актуальным вопросам", - написал глава Кабмина в Twitter. 

Отметим, в группу G7 входят семь высокоразвитых стран мира, в частности, США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

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Напомним, накануне послы "Большой семерки" обнародовали заявление об избрании Украиной новых руководителей антикоррупционных учреждений. Они отметили, что руководителей ведомств нужно отбирать с помощью прозрачных и политически нейтральных процедур.

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