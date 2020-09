Шмыгаль и послы G7 обсудили местные выборы в Украине

Дипломаты подчеркнули важность корпоративного управления и реформ в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль 3 сентября встретился с послами стран "Большой семерки" (G7), во время чего был обсужден ряд вопросов, среди которых - местные выборы в Украине. Об этом говорится на официальной Twitter-странице дипломатов.

Как отмечается, во время встречи украинский премьер и послы G7 обсудили мероприятия по борьбе с коронавирусом и предстоящие местные выборы. Кроме этого, иностранные дипломаты узнали о приоритетах государственной политики Украины. В частности, они отметили важность роли оборонной промышленности, корпоративного управления, реформ судебной системы и независимости антикоррупционных учреждений.

Денис Шмыгаль на встрече с послами G7 G7AmbReformUA

По словам Дениса Шмыгаля, встреча с послами "Большой семерки" является чрезвычайной важной и способствует плодотворной работе правительства.

"Встречи с послами стран G7 для меня особенно важны, ведь поддержка от надежных друзей Украины заряжает на плодотворную работу. Благодарен нашим партнерам за конструктивный диалог и обмен мнениями по актуальным вопросам", - написал глава Кабмина в Twitter.

