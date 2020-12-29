Шевчук: Жителей Донбасса лишили права выбора, создав ВГА и отстранив людей от самоуправления

Ветеран АТО, координатор Международного гражданского форума "Люди мира" Вячеслав Шевчук Фото из открытых источников

Жителей Донбасса лишили права выбора, создав ВГА, которые узурпировали власть, и отстранив людей от самоуправления. Такое заявление сделал по итогам года в международном медиапроекте "Люди" на канале "112 Украина" предприниматель, ветеран АТО, координатор Международного гражданского форума "Люди мира" Вячеслав Шевчук.

"Нас, жителей Донбасса лишили права выбора, создав ВГА, которые узурпировали власть, и отстранив людей от самоуправления!" – отметил Шевчук.

Напомним, с работой международного гражданского Форума "Люди мира" можно ознакомиться на YouTube-канале "Люди мира".

Ранее Шевчук заявил, что Украинская Православна Церковь и ее Предстоятель – Блаженнейший митрополит Онуфрий – единственная официальная украинская институция, осуществляющая Служение по обе стороны конфликта на Донбассе, и способная начать диалог между простыми людьми с обеих сторон.