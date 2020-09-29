"Шесть неудачных экспериментов": В Украине следует перейти к парламентской форме правления, – Рабинович

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович Фото из открытых источников

По мнению политика, такой выход будет хорошим и для Зеленского

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Вадим Рабинович заявил, что в Украине нужно провести референдум и перейти к парламентской форме правления. Об этом он рассказал во время ток-шоу "18" на телеканале ZIK.

"Я когда-то сказал и сейчас могу повторить – Зеленский будет либо самым сильным президентом Украины, либо последним президентом Украины. Я еще раз утверждаю это и хочу сказать: в связи с тем, что Зеленский сегодня не стал самым лучшим президентом, нам надо перейти к парламентской форме правления, надо провести референдум", - отметил Рабинович.

Кроме этого, он отметил, что эта идея находит все больше поддержки среди политиков. Также Рабинович отметил, что Украина как государство уходит своими истоками именно к парламентаризму.

"К этому склоняются все больше политиков нашей страны. Я, как местная Ванга, хочу сказать, что это очень хороший выход, в том числе и для Зеленского. Я думаю, что это правильно сегодня, потому что шестой президент – по-людски скажу тоже – шестой президент. Ни один не ушел так, чтобы его провожали с почестями и говорили "спасибо тебе". Все говорили: "Геть…" Ну, хорошо. Шесть неудавшихся экспериментов. Давайте вернемся, все-таки, к истокам. А истоки государства Украина – это не царская власть. Это парламент", - подытожил народный депутат.

Напомним, ранее сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Вадим Рабинович заявил, что при правлении Владимира Зеленского Служба безопасности Украины занимается только экономикой и "Оппозиционной платформой - За жизнь".