Шарий: Внесение Венедиктовой сведений в ЕРДР касательно Порошенко – это ни о чем

Анатолий Шарий liga.net

Ирина Венедиктова хочет сесть на два стула

Внесение Генеральным прокурором Ириной Венедиктовой сведений в Единый реестр досудебных расследований относительно возможных неправомерных действий бывшего президента Украины Петра Порошенко – это ни о чем. Это полный ноль.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил украинский журналист блогер Анатолий Шарий.

Шарий считает, что таким образом Ирина Венедиктова хочет "реабилитировать" свои странные прогибы.

"Я думал, что это будет подозрение. А это оказалось просто внесение в ЕРДР. Но я вам скажу так, что внесение в ЕРДР – это ни о чем. Это вообще ничего", – отметил Анатолий Шарий.

Блогер расценивает это как попытку Ирины Венедіктової "реабилитироваться".

"В частности, реабилитировать очень странные прогибы, которые осуществляет, к сожалению, Ирина Венедиктова в сторону меньшинства. Я имею в виду ее замечательное интервью для "Украинской правды", где она сказала, что уважает Стерненка как активиста, она там наговорила такого, что у меня сложилось впечатление, что она хочет сесть на два стула. То есть она еще клюет на тот электорат, который подарил ей возможность прийти к власти, но уже большую любовь проявляет к маленькой кучки. Но в результате ничего не получилось, ибо полное непонимание этих реверансов в сторону упоротих тех, кто выбирал "зеленую команду", а упоротие в свою очередь так же закидали дерьмом Ирину Венедиктову за это интервью, выискивая в нем то, что им не нравится. Например, что с ней встречался Портнов. А то, что Стерненко встречался с одним прокурором и с другим, это их не смущало? То есть у нее не получилось ни тем, ни другим. И теперь, для того, чтобы хоть как-то реабилитироваться перед большинством, которое не радовалась тому, что она изменила Рябошапку, вот сегодня такая новость, ее вам подают как что-то там. Но это ничто. Это ноль. Пустота!", – прокомментировал Анатолий Шарий.

Как сообщалось, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований относительно возможных неправомерных действий бывшего президента Украины Петра Порошенко при назначении судей Верховного Суда Украины.

Напомним, ранее Ирина Венедиктова заявила, что назначение на должность генерального прокурора не мало дополнительного условия в виде "посадки" п’пятого президента Украины Петра Порошенко.