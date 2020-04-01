Шарий о продаже земли: Рейтинга у "слуг народа" просто не будет, потому что это была натуральная измена

Анатолий Шарий Фото - скриншот

"Дальше мы можем увидеть партию, допустим, "Слуги голосовой солидарности"

После голосования за закон о продаже земли говорить о падении рейтинга "слуг народа" уже и говорить не приходится – его просто не будет, потому что это была натуральная измена.

Об этом во время включения в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил блогер Анатолий Шарий.

Ведущий поинтересовался, чем может обернуться голосование за закон об открытии рынка земли для Верховной Рады и для украинцев.

"К чему это приведет? Я так понимаю, что "слуг народа" не интересует больше их рейтинг. Мы на самом деле услышали правду, но не многие ее поняли, когда слышали о том, что они пришли один раз, ну, самый главный сказал, что он пришел на один раз. Я в это уже абсолютно верю, потому что говорить о падении рейтинга здесь уже не приходится - его просто не будет, потому что это было натуральное предательство", – заявил Анатолий Шарий.

Что же касается последствий этого решения для украинцев, блогер выразил надежду, что закон будет оспорен в Конституционном суде, если же этого не произойдет, то, убежден он, следующим шагом будет "распил" Украины.

"Что будет дальше? Будет сползание вниз, будет сползание к очередному какому-то... Ну, я не знаю, когда я вижу - Потураев стоит на улице с Княжицким, покуривают, "ржут", типа, как мы их сделали, я понимаю, что дальше мы можем увидеть партию, допустим, "Слуги солидарности" или "Слуги голосовой солидарности". Мы можем увидеть самые ужасающие объединения", – заявил Анатолий Шарий и подчеркнул, что он хотел бы увидеть перевыборы в парламент, которые "снесли бы зеленую плесень".

Как сообщалось, в ночь на вторник, 31 марта, Верховная Рада Украины приняла закон об открытии рынка земли. Проект Закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения № 2178-10 поддержали 259 парламентариев.

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