Шарий: Если на нападения националистов не будет реакции президента, следующими станут убийства

Ольга Шарий Скриншот видео

Если на нападения националистов не будет реакции президента, следующими станут убийства.

Блогер Ольга Шарий в комментарии телеканалу NEWSONE прокомментировала нападение националистов на автобус активистов организации "Патриоты - За жизнь" под Харьковом.

"Наша партия ("Партия Шария". – Ред.) переживает это все (систематические нападения – ред.) последние месяцы. И я говорила, что это приведет к еще худшим последствиям. Не хочу быть негативным вестником, но по моим ощущениям, если не будет реакции государства и президента, то безусловно следующими будут убийства. Сейчас их нет по одной простой причине – им просто не удалось, им не повезло. Потому что они делают все возможное, чтобы убивать людей", - отметила Ольга Шарий.

Она напомнила, что даже нападение на координатора партии в Харькове Никиту Роженко полиция квалифицировала просто как попытку убийства, без политической подоплеки, которая там была.

"Такие организации, как мы, президенту не интересны и не важны. Поэтому он не реагирует. И когда реакции нет, то это приводит к сегодняшним таким событиям. Потому что я видела, как среди бела дня представители "Нацкорпуса" нападали, они не скрывали этого", - отметила Шарий.

Блогер призналась, что словила себя на мысли, что такого не было даже при Петре Порошенко.

"Потому что даже Порошенко не позволил бы такого хаоса, поскольку это негативно влияло бы на его репутацию. А вот Зеленскому настолько плевать, что он позволяет "Нацкорпусу" такое вытворять", - добавила она.

Напомним, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива сообщил, что представители "Азова" и "Нацкорпуса" обстреляли автобус активистов организации "Патриоты - За жизнь" под Харьковом, есть пострадавшие.

Впоследствии Илья Кива сообщил детали нападения на автобус.