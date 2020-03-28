Шахов: Настаиваю, чтобы чиновники поснимали короны, иначе они слетают вместе с головами

Народный депутат Сергей Шахов Фото из открытых источников

По словам депутата, все реформы, которые создавались годами, было уничтожено

Народный депутат и член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов заявил, что коронавирус в течение 28 лет развивался в головах украинских чиновников. Об этом нардеп сообщил в прямом эфире Pavlovsky News.

"Настаиваю, чтобы чиновники поснимали короны, иначе они слетают вместе с головами. Коронавирус 28 лет развивался в головах у чиновников. То, что сейчас есть пандемия по всему миру (ее можно назвать коронавирусом, ей можно назвать по разному), нужно искать прежде всего, кому это было нужно. Кто захотел обрушить финансовые рынки, кто захотел обрушить страны, кто захотел обрушить всю систему", - подчеркнул Шахов.

Также депутат добавил, что в Украине уничтожены все реформы, которые делались в течение определенного времени. В частности, причиной этого Шахов считает "короны на головах у чиновников".

"А то, что коронавирус в головах у украинских чиновников - это на самом деле так. Сегодня видим, что медицинская реформа пошла на дно, все реформы которые проводились в этот период - все было уничтожено. Только потому, что короны на головах у чиновников, которые вывозили миллиардами деньги за границу и грабили свою страну, а сегодня оказались обычными чиновниками, которые так же могут лечиться или будут лечиться в государственных больницах", - отметил нардеп.

Напомним, недавно народный депутат Сергей Шахов, который оказался в больнице из-за заражения коронавирусом, рассказал, что медучреждение заполнено людьми до пятого этажа, а медсестры вынуждены выполнять несколько ролей сразу.