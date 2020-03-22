Сейчас врачи находятся на передовой, в эпицентре ситуации, - Олег Синютка встретился с Врачебным обществом Львова

Мы встретились с Врачебным обществом Львова, чтобы получить экспертную оценку того, что происходит в городе.

Об этом сообщил народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Олег Синютка в Facebook.

"Сейчас врачи находятся на передовой, в эпицентре ситуации и именно они знают пробелы и недоработки, которые следует немедленно исправлять.

Мы встретились с Врачебным обществом Львова, чтобы получить экспертную оценку того, что происходит в городе.

Я благодарен врачам, которые согласились помочь нам мониторить ситуацию по борьбе с коронавирусом. Чтобы мы смогли в критический момент оказать свою помощь или быстро реагировать на непрофессиональные действия, как местной так и центральной власти. Чтобы было меньше пиара — больше работы. Ведь мы знаем, что Львов один из немногих крупных городов Украины, который до сих пор не обеспечен экспресс-тестами. А потому, когда они появятся, ситуация может резко измениться", - отметил он.