Сейчас нужно мобилизовать весь ресурс и весь бюджет, – Королевская о противодействии эпидемии коронавируса

Ныне следует проводить очень сбалансированную политику, говорит народный депутат

В условиях противодействия коронавирусу в Украине следует проводить очень сбалансированную политику социальной защиты, поддержки экономического блока и защиты здоровья людей.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Наталия Королевская.

Народный депутат отметила, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" уже 10 дней требует от власти четкого понимания антикризисных шагов. По ее словам, нынешняя ситуация – это не время для того, чтобы принимать решения за закрытыми дверями, зато следует объединить усилия, чтобы выйти из кризиса.

Наталия Королевская подчеркнула, что карантин, различные ограничения и запреты следует вводить разумно, ведь Украина – самая бедная страна Европы. У людей, говорит она, есть средства у кого на три дня, у кого – на неделю, а социологические исследования свидетельствуют, что 65% украинцев не проживут месяц на те средства, которые у них остались. Поэтому, акцентирует Наталья Королевская, ныне следует проводить очень сбалансированную политику социальной защиты, поддержки экономического блока и, безусловно, защиты здоровья людей.

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"На это нужно мобилизировать все ресурсы. Мы требовали что сделать: взять все деньги, которые сегодня идут не на три главные цели - защита здоровья людей, поддержка медицины и медицинских работников, первая цель; вторая цель и задача - это поддержка людей, которые нуждаются в социальной помощи...; и третье направление - это поддержка самозанятых людей, предпринимателей, бизнеса и национального производителя. Вот все, если хоть одна копейка из бюджета уходит не на это направление, сегодня не имеет права быть потраченым... В чем сейчас большая угроза - в том, что у нас за март месяц бюджет выполняется только на 60%, а понимаем, что апрель будет еще более сложным. Поэтому сейчас нужно мобилизовать весь ресурс и весь бюджет", – заявила Наталия Королевская.

Напомним, в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации и продлили карантин до 24 апреля. Такое решение приняли во время заседания Кабинета министров Украины сегодня, 25 марта.

Кабинет министров одобрил выделение жилищных субсидий категории граждан, которые потеряли работу из-за введения карантина.

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 25 марта в Украине 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.