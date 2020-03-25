Сейчас нужно мобилизовать весь ресурс и весь бюджет, – Королевская о противодействии эпидемии коронавируса
Ныне следует проводить очень сбалансированную политику, говорит народный депутат
В условиях противодействия коронавирусу в Украине следует проводить очень сбалансированную политику социальной защиты, поддержки экономического блока и защиты здоровья людей.
Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Наталия Королевская.
Народный депутат отметила, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" уже 10 дней требует от власти четкого понимания антикризисных шагов. По ее словам, нынешняя ситуация – это не время для того, чтобы принимать решения за закрытыми дверями, зато следует объединить усилия, чтобы выйти из кризиса.
Наталия Королевская подчеркнула, что карантин, различные ограничения и запреты следует вводить разумно, ведь Украина – самая бедная страна Европы. У людей, говорит она, есть средства у кого на три дня, у кого – на неделю, а социологические исследования свидетельствуют, что 65% украинцев не проживут месяц на те средства, которые у них остались. Поэтому, акцентирует Наталья Королевская, ныне следует проводить очень сбалансированную политику социальной защиты, поддержки экономического блока и, безусловно, защиты здоровья людей.
"На это нужно мобилизировать все ресурсы. Мы требовали что сделать: взять все деньги, которые сегодня идут не на три главные цели - защита здоровья людей, поддержка медицины и медицинских работников, первая цель; вторая цель и задача - это поддержка людей, которые нуждаются в социальной помощи...; и третье направление - это поддержка самозанятых людей, предпринимателей, бизнеса и национального производителя. Вот все, если хоть одна копейка из бюджета уходит не на это направление, сегодня не имеет права быть потраченым... В чем сейчас большая угроза - в том, что у нас за март месяц бюджет выполняется только на 60%, а понимаем, что апрель будет еще более сложным. Поэтому сейчас нужно мобилизовать весь ресурс и весь бюджет", – заявила Наталия Королевская.
Напомним, в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации и продлили карантин до 24 апреля. Такое решение приняли во время заседания Кабинета министров Украины сегодня, 25 марта.
Кабинет министров одобрил выделение жилищных субсидий категории граждан, которые потеряли работу из-за введения карантина.
Как сообщалось, по состоянию на 10:00 25 марта в Украине 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.