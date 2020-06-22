Сейчас гораздо больше вызовов: Зеленский хочет, чтобы "нормандская четверка" встретилась несмотря на пандемию

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Зеленский отметил, что только мировое давление на Россию позволит достичь результатов

Мы должны сделать все, чтобы в ближайшие месяцы у нас была встреча в Нормандском формате, не дожидаясь окончания пандемии. Об этом в интервью The Globe and Mail заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы обращались на Минском площадке с призывом прекращения огня. Сейчас гораздо больше более важных вызовов. Сейчас проводятся по этому вопросу консультации. Мы говорили об этом с Германией и Францией – до этих стран у нас были первые после объявления карантина международные визиты делегаций. Это говорит о том, что для нас это очень важно. Сейчас мы изменили подход к Минскому процессу, к нашей делегации (в Трехсторонней контактной группе – ред.) вошли люди, которые не просто слушают и говорят, но и принимают решения, потому что они государственные служащие уровня вице-премьер-министра Украины, уровня заместителей министров нашего правительства. Мы должны сделать все, чтобы в ближайшие месяцы у нас была встреча в Нормандском формате, не дожидаясь окончания пандемии. По крайней мере мы все для этого делаем", - сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина постоянно отправляет гумантарные конвои на ВОТ, однако НВФ не открывают доступ для большинства автомобилей представителей ОБСЕ.

"Что касается помощи, мы отправляем гуманитарные конвои на ту сторону, гуманитарные грузы от Красного Креста также. К сожалению, та сторона не прислушивается и не открывает доступ для большинства автомобилей представителей ОБСЕ. Тем не менее, как вы сказали, мы все еще верим в достижения мира дипломатическим путем – ред.)", - добавил Зеленский.

Напоследок Зеленский отметил, что только мировое давление на Россию позволит достичь результатов в решении вопроса Донбасса и Крыма.

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Напомним, Владимир Зеленский также заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву, который должен состояться 24 июня.