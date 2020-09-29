Сергей Сухомлин: Президент, как гарант Конституции должен вмешаться в ситуацию с Цебрием

Сергей Сухомлин Фото из открытых источников

"Клонов" пытаются зарегистрировать во многих городах. Но, одно дело, когда это просто грязные технологии, которые оттягивают голоса, и совсем другое, когда многотысячный город лишают права избирать. Президент должен вмешаться в ситуацию в Умани. Об этом заявил в эфире телеканала "ЗИК" городской голова Житомира, соучредитель партии "Пропозиция" Сергей Сухомлин.

Он рассказал, что в его родном городе чудом обошлось без клонов.

"В Житомире в бюллетенях, к счастью, будет только один Сухомлин. Хотя попытка зарегистрировать "клона" была, но они не смогли зарегистрироваться", - отметил Сергей Сухомлин.

По его словам, подсунуть "двойников" пытались и другому соучредителю "Пропозиции" - мэру Днепра Борису Филатову.

"Эта проблема есть по всей стране. В Днепре Борису Филатову хотели зарегистрировать двух клонов, просто через миграционную службу пытались сменить фамилию, и здесь благодарность МВД, которые помешали этому процессу", - говорит Сергей Сухомлин.

Он подчеркнул, что ситуация, которая сложилась в Умани – это нарушение конституционных прав людей.

"В Житомире у нас 13 кандидатов в мэры, это рекорд, но я считаю, что это нормально: люди имеют право выбирать. А вот то, что произошло в Умани, нонсенс. Мы даже проводили митинг под стенами ЦИК в поддержку Александра Цебрия. Ему зарегистрировали двух клонов, а самому не дали права баллотироваться, и жители Умани станут перед выбором: или голосовать за "клона", или выбирать другого кандидата, они не могут выбрать того человека, который 5 лет работал. Это гораздо важнее", - говорит городской голова Житомира.

По его словам, президент должен вмешаться в ситуацию.

"Право избирать и быть избранным предусмотрено Конституцией, и здесь должен вмешаться президент, потому что это и его ответственность, чтобы местные выборы прошли честно", - говорит Сергей Сухомлин.

Напомним, 28 сентября под ЦИК и Офисом президента состоялись акции протеста "Право на выбор" из-за злоупотреблений членами избирательных участков. Одного из лидеров "Пропозиции" – мэра Умани Александра Цебрия ТИК сняла с выборов с нарушением всех норм законодательства. При этом комиссия зарегистрировала сразу двух "клонов" городского головы.

Протестующие обратились к ЦИК и президенту с требованиями не допустить фальсификации результатов выборов.

В митинге приняли участие мэры областных центров – Житомира, Николаева, Черновцов, Кропивницкого и кандидаты в депутаты и на городских голов из всех регионов.