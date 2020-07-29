Сергей Сухомлин: Мы боремся не за власть, а за изменение принципов управления страной

Сергей Сухомлин Фото: Пресс-служба партии "Пропозиция"

Большинство политических партий в Украине работают как франшиза. Накануне местных выборов они раздают областям пакеты документов и таким образом делают себе рейтинги. "Пропозиция" же — это объединение представителей местного самоуправления, первая партия, которая строится "снизу". Мы боремся не за власть, а за изменение правил, принципов публичного управления в Украине.

Об этом рассказал в интервью Оbozrevatel городской голова Житомира Сергей Сухомлин, передает пресс-служба партии "Пропозиция".

"Все имеющиеся партии строят свою политику на противостоянии. Кто-то цепляется зубами в язык, кто-то пытается дружить с Россией, кто-то — с Западом, но тех, кто реально озаботился бы жизнью общин, нет. В своей работе я ежедневно сталкиваюсь с реальными проблемами людей, бюрократической волокитой и законодательными ляпами, которые мешают их решать", — говорит Сергей Сухомлин.

По его словам, разговоры об объединении местного самоуправления в отдельную политсилу начались еще год назад.

"На встречах мэров мы это обсуждали. Но вы должны понимать, что каждый городской голова — это сильная личность. И, чтобы соединять много звезд в созвездие, нужно, чтобы каждая из них светила ярко. Для нахождения точек взаимопонимания было необходимо время", —отмечает Сергей Сухомлин.

Он подчеркнул, что лидеры местного самоуправления стремятся "сами формировать повестку дня".

"Чтобы, в конце концов, центр перестал нас воспринимать как нижнее звено своей вертикали, и наши отношения вышли на уровень полноценных партнеров", —говорит городской голова.

Политик говорит, что партия за то, чтобы государство строилось не "сверху вниз", как сейчас, а "снизу вверх" по принципу субсидиарности.

"Это означает, что центральная власть дополняет местное самоуправление, занимаясь вопросами национальной важности. Например, она обязана гарантировать через субвенции местному самоуправлению фундаментальные социальные права граждан (достойный уровень жизни, образование, охрану здоровья, социальное обеспечение и др.). Но решение по конкретным вопросам должны приниматься или непосредственно сами люди, которых они касаются, или местное самоуправление как можно ближе к этим людям, руководствуясь здравым смыслом", — говорит городской председатель Житомира.

Он отметил, что партия уже определила для себя "красные линии".

"У нас есть свои "красные линии". Вопрос "Россия — друг или враг?" мы говорим: враг однозначно. Мы точно против федерализации Украины. Она должна быть сильной унитарным государством. Но что касается местного самоуправления, то готовы работать и с различными политическими силами, если они будут занимать конструктивную позицию в отношении вопросов, которые важны для наших общин", — отмечает политик.

Сергей Сухомлин рассказал, что единого лидера в новой политсиле не будет.

"Мы сразу договорились, что не будем делать кого-то единоличным лидером политсилы. Мы все равноправные партнеры. На самом деле нам нечего делить. Это в классических для Украины партиях все бьются за номер один, чтобы получить власть. У нас совсем другая философия. Каждый из нас номер один у себя в городе. Для нас партия — это инструмент достижения общих целей", — подчеркивает политик.

Мэр не скрывает, что партия ставит амбициозные цели и местные выборы – лишь первый этап.

"С них начнется новый избирательный цикл. С завершением реформы децентрализации и создание общин местные выборы стали политически важными. К тому же это старт для будущего рывка. Мы проверяем команды, работаем “снизу”, чтобы дальше реализоваться как всеукраинская партия. И ставить перед собой более амбициозную цель — парламент Украины", – говорит Сергей Сухомлин.

Напомним, 19 июня состоялась презентация объединения лидеров местного самоуправления в политической силе "Пропозиция". В партию сразу вошли 6 городских голов: Днепра – Борис Филатов, Николаева – Александр Сенкевич, Черновцов – Алексей Каспрук, Кропивницкого – Андрей Райкович, Житомира – Сергей Сухомлин и Каховки на Херсонщине – Андрей Дяченко. Позже к политсиле присоединилось почти 20 городских голов.

3 июля состоялся "Съезд" политической партии, на котором избрали новый состав Политсовета и представили концепцию развития местного самоуправления в Украине.