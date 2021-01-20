Сергей Левочкин: Ухудшение конъюнктуры и отсутствие мер по поддержке экспорта несут риски для девальвации гривни

Сергей Левочкин "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Неблагоприятные тенденции мировых рынков нефти и газа приведут к тому, что, согласно прогнозу Нацбанка, отрицательный внешнеторговый баланс страны увеличится в четыре раза, а это создаёт угрозу обесценивания национальной валюты. По мнению народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергея Лёвочкина, избежать этого сценария можно в случае принятия быстрых и масштабных мер по поддержке экспорта, передает пресс-служба партии.

Политик напомнил, что в 2020 году внешнеэкономическая ситуация была благоприятна для Украины: с одной стороны, цены на импортируемые энергоносители упали до рекордно низких отметок за последнее десятилетие, а основные экспортные позиции держались на высоком уровне (по руде – семилетний максимум, по стали – девятилетний, индекс продовольственных цен ФАО – шестилетний максимум).

"Но даже в такой ситуации отрицательное сальдо внешней торговли товарами превысило 3,3 млрд долларов. Однако ситуация ухудшилась и становится все более неблагоприятной: в январе биржевые цены на газ превысили 300 долларов, нефть Brent и WTI торгуется по цене выше 50 долларов, и перспектив для их удешевления не видно, поскольку мировые экономики начали восстановление. В то же время украинский экспорт сократится из-за низкого урожая: в 2020 году Украина недобрала почти 10 млн тонн зерновых и зернобобовых. Поэтому НБУ вполне оправдано дал прогноз об увеличении дефицита внешней торговли товарами и услугами в четыре раза. Риски для гривни в такой ситуации крайне велики, что требует экстренных мер", – заявил Сергей Лёвочкин.

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По словам народного депутата, необходимо уже в ближайшие недели принять долгосрочную программу по активизации экономики: восстановления промышленности, наращивания экспорта, развития транспортной инфраструктуры, создания благоприятных условий для привлечения отечественных и иностранных инвестиций.

"Пакет предложений уже разработан и предложен нашей фракцией. Он включает в себя перераспределение средств бюджета – с тем, чтобы 35 млрд гривен было направлено на поддержку экономики и экспорта, а также на развитие регионов. Правительство и парламент должны в срочном порядке рассмотреть наши предложения – иначе 2021-й станет годом значительного ухудшения жизненного уровня наших граждан", – резюмировал Сергей Лёвочкин.

Напомним, ранене народный депутат сообщал, что длительная засуха в южных регионах страны, дожди и наводнения в западной части Украины привели к рекордному падению объёмов сельхозпроизводства, а без поддержки государства страна потеряет свой аграрный потенциал.