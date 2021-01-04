Сербские правоохранители возбудили дело о прослушке президента Вучича

Президент Сербии Александр Вучич REUTERS

Вучич утверждает, что за ним достаточно долго следят, прослушивают год или полтора года

В Сербии правоохранительные органы открыли уголовное дело о предполагаемой прослушке главы государства Александара Вучича. Об этом сообщил сербский министр внутренних дел Александр Вулин, передает Danas.

По его словам, детали расследования не разглашаются, впрочем прослушивание было осуществлено не с добрыми намерениями.

"Вучич сказал это не ради политического маркетинга, а потому, что это правда. Президент сказал правду, и мы должны подтвердить эту правду", - отметил глава сербского МВД.

Он добавил, что компетентные службы уведомили Александара Вучича об угрозе. Предварительно, в совершении преступления подозревают мафию, которая работает на политиков страны.

"Президент Вучич объявил борьбу с мафией, и она ведется", - заверил Вулин.

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Ранее президент Сербии сообщал, что его прослушивали достаточно долго, год или полтора года, и что у него есть доказательства - записи собственных разговоров. Вучич также заявлял, что ему известно, кто за этим стоит.

Напомним, Вучич победил на выборах президента Сербии в 2017-м. Политик выступает за сближение и с ЕС, и с Россией.