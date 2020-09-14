Сенатор Франции Моран выразил недовольство в связи с преследованием украинских оппозиционных политиков за поиск мира на Донбассе

Сенатор Франции Моран Фото - скриншот

Сенатор Франции Себастьян Моран выразил недовольство тем, что украинские власти препятствуют и поддают политическому преследованию оппозиционных депутатов, которые 10 марта 2020 года прилетели в Москву, чтобы представить в Государственной Думе парламентское измерение "нормандского формата".

"Мы очень расстроены тем, что происходит относительно обвинений людей, которые стремятся к миру в вашей стране, однако также нужно отметить, что достижение мира очень нелегкое дело. К сожалению, должен сказать, что французский парламент недостаточно информирован относительно всей ситуации, которая происходит у вас в стране, потому что наши медиа говорят об этих событиях очень мало. Мне действительно очень жаль из-за обвинения людей, которые заинтересованы в мире в Украине", - отметил Моран.

Политик также подчеркнул, что французские власти должны прилагать больше усилий для исполнения Минских договоренностей.

"Для меня лично очень важно, чтобы сенат и Национальная Ассамблея мобилизовались и каким-то образом надавила на правительство, в том числе на президента Эмманюэля Макрона, чтобы он взял инициативу в свои руки для установления мира", - уточнил Моран.

Сенатор добавил, что правительства европейских стран должны искать варианты для решения конфликтов на востоке и юге Украины, а также в Беларуси и Турции.