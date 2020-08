Сенат США принял последний отчет расследования относительно вмешательства России в выборы президента

Сенат США. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Комитет еще будет работать на итоговой версии поэтому расследование

В Сенате США приняли секретную версию последнего, пятого тома расследования относительно вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Об этом речь идет в совместном заявлении председателя комитета сенатора-республиканца Марка Рубио и сопредседатели, демократа Марка Уорнера.

В ближайшие дни комитет заслушает все дополнительные мысли, а также будет работать над итоговой, "должным образом отредактированной версии" пятого тома, которая будет доступна для широкой общественности.

"Мы хотим поблагодарить следователем Комитета по вопросам России за их многолетнюю кропотливую и напряженную работу по этому важному вопросу", - добавляют в заявлении.

Президент США Дональд Трамп требует у журналистов The Washington Post и The New York Times отказаться от Пулитцеровской премии за расследования относительно вмешательства России в американские выборы в 2016 году.

