"Съели" полмиллиарда долларов, а отдали 60 тыс., – Чаплыга об антикоррупционных органах

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Одной рукой чиновникам в Украине дают украсть, другой – контролируют, говорит политический консультант

Антикоррупционные органы "съели" полмиллиарда долларов, а вернули в государственный бюджет лишь 60 тыс.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политический консультант Михаил Чаплыга.

Эксперт обратил внимание на то, что за все время деятельности антикоррупционных органов они вернули в государственный бюджет небольшую сумму по сравнению с теми расходами, которые идут из бюджета на обеспечение их деятельности.

"Теперь считайте: если эти 2 с чем-то миллиарда дадут, в сумме уже будет почти 10 миллиардов, которые "съела" эта вся – нет, не вся, а только часть этой антикоррупционной структуры. То есть они фактически "съели" полмиллиарда долларов наших, отдали нам за это 60 тысяч", – отметил Михаил Чаплыга.

Гость студии добавил, что фактически антикоррупционные органы занимаются шантажом украинской правящей элиты.

"Это же классика колониального режима! Классика! Они дают одной рукой украсть, второй – контролируют", – заявил политический консультант.

Как сообщали, сопредседатель группы поддержки Украины в американском Сенате Роб Портман призвал украинское правительство продолжать антикоррупционные реформы.

Добавим, генеральный прокурор Ирина Венедиктова отчиталась о положении дел борьбы с коррупцией в Украине и пообещала довести каждое из них до справедливого финала.