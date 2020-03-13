Секретарь СНБО "сдает" своих в угоду меньшинства, – Шарий об инциденте с Сивохо
За такое Данилова нужно самого отправить подальше из СНБО, говорит блогер
Секретарь СНБО Алексей Данилов моментально "сдал" Сергея Сивохо в угоду меньшинства.
Об этом в ток-шоу "15" на телеканале ZIK во время включения заявил блогер Анатолий Шарий.
Блогер прокомментировал инцидент, который произошел с советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо.
"Толкают Сивохо, и мы видим, что Данилов моментально подстраивается под мнение меньшинства. Он моментально "сдает" Сивохо, говорит, что у меня "11 радників. Ну, что, может, я даже его фамилию не знаю, видел где-то Сивохо..." Где-то в таком плане. Да после такого ему самому надо давать по ушам, раскороновать и отправлять подальше из СНБО. Он своих "сдает" в угоду меньшинству", – заявил Анатолий Шарий.
Напомним, ранее в Киеве произошли столкновения на презентации Национальной платформы примирения между представителями Нацкорпуса и Сергеем Сивохо.
Во время презентации радикалы перекрыли вход и срывали мероприятие, которое проводил Сивохо. После этого они назвали его предателем и врагом Украины, поскольку тот не называет Россию врагом.
Впоследствии Сивохо прокомментировал эту ситуацию и заявил, что "некоторым мир не нужен и что они хотят войны, потому что война — это бизнес и большие деньги".
Мужчине, которого подозревают в нападении на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 10 мая.