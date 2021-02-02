Разумков открыл пятую сессию Верховной Рады: Что рассматривают нардепы

Верховная Рада

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Народные депутаты собрались в стенах Верховной Рады для участия в заседании открытия пятой сессии. Трансляцию вживую ведет телеканал ZIK.

Кроме утверждения календарного плана пятой сессии, нардепы намерены рассмотреть такие законопроекты и вопросы:

"О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и Закона Украины "О Высшем совете правосудия" по завершению конкурсных процедур на занятие должностей судей местных судов", №4229;

"О внесении изменений в Воздушный кодекс Украины относительно усовершенствования законодательного урегулирования в сфере беспилотных воздушных судов гражданской авиации", №3716;

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля", №3742;

"О внесении изменений в статью 173-2 Кодекса Украины Об административных правонарушениях относительно увеличения административной ответственности за совершение домашнего насилия", № 3908 и 3908-1;

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно поддержки развития отечественных отраслей недропользования", № 4187 и 4187-1;

"О внесении изменений в Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" относительно Генеральной схемы планирования территории Украины", №3337.

Среди законопроектов запланированных к рассмотрению во втором чтении есть следующие:

"О внесении изменений в Закон Украины "Об общественном телевидении и радиовещании Украины" относительно устранения коллизии в вопросе назначения и увольнения членов Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины депутатскими фракциями и группами", №4413;

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно единой правовой судьбы земельного участка и размещенного на нем объекта недвижимости)", №0850;

"О внесении изменений в статью 18-7 Закона Украины" О государственной помощи семьям с детьми "относительно повышения размеров помощи для детей с тяжелыми болезнями", №2024;

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за совершение уголовных правонарушений против журналистов", №3633;

"О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров", №3755.

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Напомним, накануне председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что на этой неделе в парламент могут внести законопроект об обороте гражданского оружия.