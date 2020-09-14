Сегодня состоится встреча Лукашенко и Путина
По результатам встречи подписание документов или пресс-конференция не планируются
Сегодня в Сочи пройдет встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и его российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщает "БелТА".
Как отмечается, этот визит важен из-за ситуации в Беларуси.
Однако, в Кремле сказали, что ни подписания документов, ни совместной пресс-конференции по итогам переговоров не запланировано.
В ходе переговоров лидеры государств обсудят ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений, стратегическое партнерство и союзничество.
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Ранее сообщалось, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко может приехать в РФ на встречу с Владимиром Путиным 14 сентября.