Сегодня состоится встреча Лукашенко и Путина

Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото из открытых источников

По результатам встречи подписание документов или пресс-конференция не планируются

Сегодня в Сочи пройдет встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и его российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщает "БелТА".

Как отмечается, этот визит важен из-за ситуации в Беларуси.

Однако, в Кремле сказали, что ни подписания документов, ни совместной пресс-конференции по итогам переговоров не запланировано.

В ходе переговоров лидеры государств обсудят ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений, стратегическое партнерство и союзничество.

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Ранее сообщалось, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко может приехать в РФ на встречу с Владимиром Путиным 14 сентября.