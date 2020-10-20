Сегодня Рада соберется на заседание: Что на повестке дня

Верховная Рада ІХ созыва Слуга Народа / Facebook

Владимир Зеленский обратится с посланием президента к Верховной Раде

Во вторник, 20 октября, Верховная Рада Украины соберется на очередное пленарное заседание четвертой сессии, во время которого заслушают послание от президента Владимира Зеленского, информацию министра здравоохранения Максима Степанова, а также рассмотрят проект постановления о мерах противодействия распространению коронавируса COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ВРУ.

В частности, Владимир Зеленский обратится с посланием президента к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

Также парламентарии должны заслушать информацию министра здравоохранения Максима Степанова о мерах противодействия распространению коронавирусной болезни в Украине.

Вместе с тем нардепы рассмотрят законопроект "О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз", № 4228.

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что народные депутаты на заседании 20 октября не смогут рассмотреть в первом чтении законопроект о госбюджете на 2021 год.

