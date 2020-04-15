Сегодня Кабмин рассмотрит вопросы обеспечения лекарственными средствами, - Степанов

Максим Степанов из открытых источников

Минздрав вынесет несколько нормативных актов, касающихся жизнедеятельности страны

Сегодня Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос обеспечения лекарственными средствами в связи с распространением коронавирус COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, который ранслював телеканал ZIK.

"Сегодня у нас будет заседание правительства. На этом заседании МОЗ выносит несколько нормативных актов, касающихся жизнедеятельности страны, обеспечение лекарственными средствами, обеспечение медицинских работников заработною платой и еще несколько решений", - заявил Степанов.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что медицинская система Украины может выдержать одновременно не более 3,5 тысяч больных на коронавирус.