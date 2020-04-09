Сегодня есть глобальный дефицит средств индивидуальной защиты, – Ляшко о выстиранных одноразовых защитных костюмах

Виктор Ляшко Фото из открытых источников

При этом Ляшко отметил, что более чем уверен, что костюм биологической безопасности, который используется в течение смены, не является одноразовым

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на сегодня в стране глобальный дефицит средств индивидуальной защиты. Об этом он сказал на брифинге во время рабочей поездки в Николаева, передает ZIK.

Комментируя фотографии, на которых видно, что медики вынуждены стирать одноразовую защитную одежду - халаты, полиэтиленовые шапочки и тому подобное, чиновник отметил:

"Мы должны все понимать, что вопрос обеззараживания, дезинфекции хирургических масок, респираторов, а также одноразовых костюмов биологической защиты происходит во всех странах мира. Даже посмотрите на Германию, на Францию, на Италию и США. Сегодня есть глобальный дефицит средств индивидуальной защиты. Поэтому говорить, что сегодня что-то происходит криминальное, нельзя, надо пойти и посмотреть, что там было".

При этом Ляшко отметил, что более чем уверен, что костюм биологической безопасности, который используется в течение смены, не является одноразовым – один раз зашел и вышел.

"Обрабатывая его дезинфицирующим раствором, просушивая, чтобы была выдержана экспозиция, он будет обеззараженный и безопасный. Поэтому в этом проблемы нет, но надо смотреть. Есть вопрос подходов. Сейчас мы привозим многоразовые костюмы для инфекционных больниц, которые производит наше предприятие "Киевгума", довольно хорошие", - добавил главный государственный санитарный врач Украины.

Напомним, ранее Виктор Ляшко заявил, что прирост заболеваемости коронавирус в Украине за сутки составляет 14%.

Как известно, по состоянию на 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19.