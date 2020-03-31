Сдали в ломбард и мамины драгоценности, и бабушкин хрусталь, – Олейник о продаже земли

Новый председатель Днепропетровского облсовета Святослав Олейник Днепропетровский областной совет

"Рынок земли точно не нужен сегодня"

Сегодня сельское хозяйство и его производство является одним из последних стратегических запасов Украины. Агросектор работает, и самое меньшее, что нужно было делать, это в него вмешиваться и разрушать.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко. Итоги дня" на телеканале ZIK во время включения заявил председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олейник.

Председатель Днепропетровского областного совета, комментируя вчерашние события в Верховной Раде и принятие после полуночи "земельного" закона, поделился, что у него не очень хорошие ощущения и от формы, и от сути того, что произошло.

"Форма вообще безобразная - все эти ночные вещи с масками, с противогазами, с кашляющими депутатами. Все это выглядело достаточно негосударственно, потому что такого рода, скажем так, экстремальное собрание парламента могло быть только для того, чтобы реально помогать стране, государству и обществу, а не для того, чтобы его дезориентировать, расбалансировать и внести очередную смуту и политическую, и общественную. То есть, например, относительно того, что проголосовали рынок земли, мы прекрасно знаем, что этот вопрос очень спорный. И даже если согласиться с тем, что, например, он нужен, то точно он не нужен под дулом пистолета, он точно не нужен в масках, он точно не нужен сегодня, потому что сегодня сельское хозяйство и его производство является одним из последних наших стратегических запасов, стратегических продуктов, благодаря которым мы могли бы со всем миром разговаривать все-таки не до конца с униженной какой-то позиции", – заявил Святослав Олейник.

Он отметил, что агросектор работает, и самое меньшее, что нужно было делать, это в него вмешиваться и разрушать.

Святослав Олейник сравнил открытие рынка земли с ситуацией, когда алкоголику очень хочется выпить, однако он не имеет на это денег, поэтому выносит из дома в ломбард последнее – и телевизор, и мамины драгоценности, и бабушкин хрусталь. По его мнению, ситуация – просто позорная. Святослав Олейник убежден, что вчерашние события отразятся на рейтингах власти.

Новости по теме: В Раде заблокировали подписание закона о рынке земли

Как сообщалось, в ночь на вторник, 31 марта, народные депутаты во время внеочередного заседания Верховной Рады Украины 259 голосами "за" приняли закон об открытии рынка земли – проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения № 2178-10.

Больше на эту тему читайте в статье "Землю на продажу: Какие нормы нардепы учли в законе о рынке земли".