СБУ задержала куратора руководства "ДНР" в Киеве

СБУ

Задержанному инкриминируют создание террористической группы или террористической организации

Служба безопасности Украины задержала в Киеве мужчину, который в течение 2014-2020 годов осуществлял функции одного из "смотрящих" руководителей так называемого "ДНР" по линии Главного разведывательного управления Генерального Штаба Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Как внештатный представитель спецслужб РФ, он принимал активное участие в создании так называемого "Разведывательного управления ДНР" и других подразделений указанной террористической организации.

В распоряжении СБУ есть записи телефонных разговоров куратора, которые раскрывают детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ за контроль над "руководителями" террористической организации "ДНР", - говорится в сообщении.

На записях фигуранта вспоминают фамилии директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова, помощника президента РФ Владислава Суркова, руководителей "ДНР" Александра Захарченко, Александра Бородая и других.

Сейчас задержанному инкриминируют создание террористической группы или террористической организации, решается вопрос относительно сообщения о подозрении.

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Напомним, ранее на контрольном пункте "Березовое-2" пограничники задержали представителя незаконных вооруженных формирований "ДНР".