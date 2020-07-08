СБУ призвала Гонтареву "воздержаться от неоднозначных комментариев" относительно сотрудничества МВФ и Украины

Валерия Гонтарева

В заявлении СБУ указано, что слова экс-главы НБУ "могут нанести ущерб национальной безопасности"

Служба безопасности отреагировала на слова бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и попросила воздержаться от неоднозначных комментариев, которые могут "нанести вред национальной безопасности" и "негативно повлиять на ситуацию в стране". Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба СБУ.

"Сегодня во многих средствах массовой информации распространяются комментарии бывшего руководства Национального банка Украины, которое заявило о том, что МВФ должен "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты. Служба безопасности Украины уважает право каждого гражданина на свободу высказываний, однако считает недопустимым оглашение заявлений, которые могут нанести ущерб национальной безопасности государства, в частности, в финансово-экономической сфере и негативно повлиять на ситуацию в стране", - говорится в заявлении.

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Кроме этого, в СБУ призывают любых экс-чиновников "воздержаться от подобных неоднозначных комментариев и заботиться о национальных интересах Украины, а не сеять панические настроения среди населения и расшатывать экономическую стабильность государства".

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Напомним, ранее экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева призвала Международный валютный фонд отреагировать на отставку Якова Смолия с должности главы НБУ из-за политического давления, забрав выданные в рамках новой кредитной программы средства.