СБУ и Генпрокуратура ежедневно проводят десятки обысков в Днепре, – Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов Фото из открытых источников

Накануне местных выборов, в Днепре Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины ежедневно проводят десятки обысков.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил городской голова Днепра Борис Филатов.

"Вот буквально вчера в офисе одной из политических сил тоже проходил обыск. Но не со стороны СБУ и Генеральной прокуратуры, как это происходит сейчас в Днепровской мэрии, а со стороны налоговой полиции. Но такая ситуация происходит по всей стране. А в Днепре ежедневно проходят десятки обысков, десятки уголовных дел. При этом, этим занимаются исключительно СБУ и Генеральная прокуратура. А разве нечем заняться Службе безопасности кроме того, как массово бегать по всей стране по муниципалитету? "– недоумевает политик.

Зато, добавил Борис Филатов, силовики расследуют кражу соли на посыпке дорог, приобретение картофеля на питание в детсадах, открывают уголовное производство по предприятию, которое выписывает платежки на тепло и расследует дело о том, сколько лампочек вкрутил мэр в городе.

"Пусть почтенный господин Баканов покажет всей стране статистику, сколько в его ведомстве уголовных дел в отношении муниципалитета накануне местных выборов, а сколько, например против государственных преступников. Я уже не говорю о преследовании оппозиционных телеканалов и прочее", – прокомментировал Борис Филатов.

Напомним, 6 августа Шевченковский райсуд Киева отказал СБУ и прокуратуре в аресте имущества и корпоративных прав телеканала "112 Украина".

Канал считает такое требование властей попыткой рейдерского захвата со стороны СБУ по заданию президента Зеленского.

Добавим, что дело велась СБУ с лета прошлого года и сейчас, накануне местных выборов, спецслужба попыталась ее активизировать. Однако суд счел аргументы СБУ и прокуратуры недостаточными и отклонил ходатайство об аресте, указывает издание.