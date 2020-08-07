live
Новости » Политика Читати новину українською

СБУ и Генпрокуратура ежедневно проводят десятки обысков в Днепре, – Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов Фото из открытых источников

Накануне местных выборов, в Днепре Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины ежедневно проводят десятки обысков.  

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил городской голова Днепра Борис Филатов.

"Вот буквально вчера в офисе одной из политических сил тоже проходил обыск. Но не со стороны СБУ и Генеральной прокуратуры, как это происходит сейчас в Днепровской мэрии, а со стороны налоговой полиции. Но такая ситуация происходит по всей стране. А в Днепре ежедневно проходят десятки обысков, десятки уголовных дел. При этом, этим занимаются исключительно СБУ и Генеральная прокуратура. А разве нечем заняться Службе безопасности кроме того, как массово бегать по всей стране по муниципалитету? "– недоумевает политик.    

Новости по теме: СБУ вышла за рамки законных полномочий и совершила должностное преступление: Кузьмин о попытке рейдерского захвата телеканала "112 Украина"

Зато, добавил Борис Филатов, силовики расследуют кражу соли на посыпке дорог, приобретение картофеля на питание в детсадах, открывают уголовное производство по предприятию, которое выписывает платежки на тепло и расследует дело о том, сколько лампочек вкрутил мэр в городе.   

"Пусть почтенный господин Баканов покажет всей стране статистику, сколько в его ведомстве уголовных дел в отношении муниципалитета накануне местных выборов, а сколько, например против государственных преступников. Я уже не говорю о преследовании оппозиционных телеканалов и прочее", – прокомментировал Борис Филатов. 

Напомним, 6 августа Шевченковский райсуд Киева отказал СБУ и прокуратуре в аресте имущества и корпоративных прав телеканала "112 Украина".

Канал считает такое требование властей попыткой рейдерского захвата со стороны СБУ по заданию президента Зеленского.

Добавим, что дело велась СБУ с лета прошлого года и сейчас, накануне местных выборов, спецслужба попыталась ее активизировать. Однако суд счел аргументы СБУ и прокуратуры недостаточными и отклонил ходатайство об аресте, указывает издание.   

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


Loading...

программы канала ZIK

Геннадий Москаль | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Анатолий Шарий в эфире телеканала ZIK | 03.08.20
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Попытка рейдерского захвата канала
Зарплаты в наблюдательных советах. Карантинные выборы. Декларации полицейских | Ток-шоу