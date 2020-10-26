Самые грязные выборы в Украине состоялись в Василькове Киевской области, - экс-нардеп

Игорь Мосийчук, Фото из открытых источников

Результат этих выборов – приговор президенту и всем "слугам" за их политику

Самые грязные выборы в Украине прошли в городе Василькове. Явка – 27%, 3 автобуса с луганчанами были задержаны Национальной полицией, 4 случая задержания молодых людей с инструкциями где и за кого голосовать на участках.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук.

"Самые грязные выборы в Украине прошли в городе Василькове. Явка – 27%, 3 автобуса с луганчанами были задержаны Национальной полицией, 4 случая задержания молодых людей с инструкциями где и за кого голосовать на участках, в конце-концов, один человек, который притворялся представителем местного телевидения, задержан с деньгами и списками, кому выплачивали эти деньги. Нацполиция уже на своих страницах выкладывает фотографии этих купюр, схем", – заявил Игорь Мосийчук.

Кроме этого, добавил политик, ни один участок в Василькове еще не подсчитал бюллетени, ночью на участках выключали свет и ни один протокол не совпадает с реальностью.

Поэтому, отметил Мосийчук, вместе с нардепом Александром Дубинским они будут держать ситуацию в Василькове на контроле и будут работать над тем, чтобы отменить результаты голосования по выборам городского головы.

"Ведь победителем назначили известную "прокленщицу" Наталью Баласинович. Я всю ночь не спал, был на связи с людьми, с участками, ситуация просто критическая" – рассказал он.

Со слов Игоря Мосийчука, такая ситуация в Василькове возникла из-за "местного бюджета, земли и имущества".

"Это город-спутник. Такой, как Борисполь, Бровары, поэтому, собственно, и дерутся", – прокомментировал экс-нардеп.

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Напомним, вчера, 25 октября в Украине состоялись местные выборы.

В Национальной полиции сообщили, что в Киеве и двух областях Украины правоохранители зафиксировали так называемую карусель — метод фальсификации выборов.

Кроме этого, в Одесской области был задержан гражданин России, подозреваемый в "карусели" избирателей в этой области. По данным полиции, участники преступления получили по 400 гривен.