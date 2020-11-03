Самостоятельная отставка судей КСУ - это наиболее либеральный путь, - Зеленский

Владимир Зеленский во время интервью " осень-2020: победы и вызовы" Офис президента

По словам президента только самостоятельная отставка, даст им честный шанс стать судьями в обновленном составе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самостоятельная отставка судей Конституционного Суда Украины является наиболее либеральным путем. Об этом он сообщил в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По словам президента только самостоятельная отставка, даст им честный шанс стать судьями в обновленном составе.

"Если судьи видят реакцию общества, реакцию парламентаризма, реакцию международных партнеров - они должны уйти в отставку. И это будет самый либеральный путь. Я знаю, что там были судьи, которые не поддержали это решение, но и они должны уйти в отставку. Тогда у них будет честный шанс стать судьями КСУ в обновленном составе", - сказал Зеленский.

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Напомним, на прошлой неделе, 28 октября, Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

В Конституционном суде Украины объяснили, что отменили электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти. КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, поэтому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

Вечером в четверг, 29 октября, Кабинет министров Украины принял решение обязать НАПК восстановить доступ гражданам в реестр е-деклараций чиновников.

В тот же день, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому должны прекратиться полномочия всех судей Конституционного суда Украины. По словам президента, решение КСУ о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование "ничтожно" и принято в условиях реального конфликта интересов.