Самое страшное, что мира нет и не будет, – Рабинович о заявлениях Резникова

Вадим Рабинович

Наша страна никуда не движется, констатировал нардеп

Украина никуда не движется, а самое страшное, что мира нет и не будет: президент, который пришел к власти с лозунгами установить мир за год, сегодня устами своих сторонников говорит, что надо ждать 25 лет.

Об этом во время брифинга в кулуарах Верховной Рады Украины, который транслировал телеканал ZIK, заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Вадим Рабинович.

"Никуда не движемся, никуда не идем. И самое страшное - мира нет и не будет. Назначенный вот этот вице-премьер, которого даже неудобно называть таким, Резников сказал, что придется подождать 25 лет. Президент, который пришел к власти на лозунге "За год установлю мир", сегодня устами своих клевретов говорит, что надо ждать 25 лет. Дорогие друзья, я думаю, что мы не будем с вами так долго ждать. Я думаю, что это слишком даже для многострадального народа Украины", – заявил парламентарий.

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Как сообщалось, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россию не интересуют неподконтрольные украинскому правительству территории Донбасса.

Добавим, Алексей Резников ранее назвал условия и дату следующей встречи лидеров стран "нормандской четверки". По его словам, это может произойти после выполнения договоренностей предыдущей встречи, которая состоялась в Париже в декабре 2019 года, однако не исключил возможности проведения в августе.