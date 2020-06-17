Саммит Украина-ЕС состоится 1 октября

ЕС и Украина Фото из открытых источников

На саммите ожидается подписание соглашения о совместном авиационном пространстве

Украина готовится к проведению очередного саммита Украина-ЕС, который запланирован на 1 октября. Об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква в интервью изданию "Интерфакс-Украина".

По его словам, на саммите ожидается подписание соглашения о совместном авиационном пространстве.

"Всем было известно о проблемах между Великобританией и Испанией из-за статуса аэропорта Гибралтар. С выходом Британии из Евросоюза эта проблема исчезла. Сейчас идут последние технические переговоры. Свою формулировку о статусе аэропорта должна дать Испания. И у нас есть конкретная цель, чтобы во время саммита Украина-ЕС в октябре это соглашение, наконец, было подписано", - отметил Жовква.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза рассмотрят вопросы реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе на саммите 19 июня.