Саммит Украина-ЕС перенесли на 6 октября

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Ранее мероприятие планировали провести 1 октября

Президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора договорились о переносе саммита Украина-ЕС на 6 октября. Об этом политики сообщили на своих страницах в Twitter.

"В разговоре с президентом Владимиром Зеленским мы договорились о встрече, вместе с президенткою Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляєн, в Брюсселе 6 октября 22-го саммита ЕС-Украина. Ожидаю нашей дискуссии относительно этого важного партнерства вскоре после специального заседания Европейского Совета 1-2 октября " - написал на своей странице Шарль Мишель.

Украинский президент также отметил, что ожидает этой встречи, чтобы обсудить сотрудничество между Украиной и Евросоюзом.

"В разговоре с Шарлем Мишелем мы договорились встретиться в Брюсселе 6 октября для 22-го саммита ЕС-Украина. Ожидаю встречи с Вами и Урсулой фон дер Ляен для обсуждения важного партнерства Украины и ЕС", - сообщил Зеленский.

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Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель после визита в Киев и встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Евросоюз - не банкомат и не благотворительная организация.