Сальдо получил более 50% голосов херсонцев во втором туре выборов мэра, - штаб

Владимир Сальдо Фото из открытых источников

Во втором туре выборов мэра Херсона уверенную победу одержал Владимир Сальдо, получивший более 50% голосов. Об этом со ссылкой на штаб кандидата сообщил народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Черный в эфире телеканала NewsOne.

"Хотелось бы поздравить жителей Херсона с тем, что они сделали правильный выбор. По данным нашего штаба, уверенную победу на выборах одержал Владимир Сальдо, который набрал более 50% голосов. Но напомню, что окончательные результаты голосования станут известны после подсчета голосов. И важно будет защитить этот результат, так как у нас есть информация о том, что минимум на пяти участках готовятся колоссальные фальсификации. Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы их не допустить", - сообщил политик.

В свою очередь, сам победитель гонки за кресло мэра поблагодарил жителей Херсона за то, что они приняли участие в голосовании.

"Я благодарен всем херсонцам, которые приняли участие в голосовании и, соответственно, определили судьбу нашего города на следующие пять лет", - подытожил Владимир Сальдо.