Сальдо: Эффективное управление поможет сделать Херсон привлекательным городом

Владимир Сальдо Фото из открытых источников

Кандидат в мэры Херсона Владимир Сальдо и народные депутаты Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Владимир Мороз и Виктор Черный посетили молебен за процветание города. В эфире телеканала "112 Украина" они рассказали о том, что хорошее и эффективное управление сможет улучшить ситуацию в Херсоне.

"Священник, который проводил службу, очень по-доброму сказал, что Херсон нуждается в помощи. В помощи активных людей, самих же горожан. Взамен и сам город будет отдавать свое добро, тепло и возможность в нем жить. Сегодня определяется судьба Херсона на ближайшие пять лет и в этот день нужно сделать правильный выбор. Херсону очень нужно хорошее и эффективное управление, чтобы он стал комфортным, жизнерадостным и развивающимся", - рассказал Сальдо.

Кандидат в мэры отметил, что без эффективного управления городским хозяйством восстановить Херсон будет сложно.

"У каждого города есть времена взлетов, падений и стабильности. Херсон был развивающимся и растущим городом, но последние шесть лет он стал увядать. Поэтому главное желание херсонцев сегодня - чтобы город снова стал чистым, открытым. Я уверен, что если собрать все эти составляющие вместе, то город снова станет привлекательным. И это желание херсонцев необходимо обязательно реализовать. А реализовать его можно только эффективным управлением городским хозяйством", - подчеркнул Сальдо.

Нардеп Владимир Мороз добавил, что для процветания также необходим мир.

"Я приехал издалека, с Донбасса, со своего округа, где сегодня, к сожалению, идет война, где люди страдают от бомбежек, от разлуки, от отсутствия рабочих мест. И сегодня на молебне я загадал желание - чтобы на нашу землю вернулся мир. Знаете, сегодня мы все молились за мир, развитие, жизнь. Без этого мы не сможем развивать Украину!", - подытожил Владимир Мороз.

Также политики посетили избирательный участок.

"Хочется обратиться ко всем херсонцам - давайте сегодня придем на избирательные участки и определим путь развития нашего города на следующие пять лет!", - обратился к горожанам Сальдо, который уже принял участие в голосовании.