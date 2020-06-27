Саакашвили выдал заявление о превосходстве реформ в России

Михеил Саакашвили Думская

Политик считает, что российские власти слушают бизнес гораздо активнее, чем в Украине

Глава Исполнительного комитета реформ в Украине Михеил Саакашвили считает, что Россия лучше Украины в сфере экономических реформ. Об этом сообщает Obozrevatel.

Как заявил он в ходе видеоконференции, РФ ушла "далеко-далеко вперед Украины" в вопросе дерегуляции экономики и эффективности фискальной системы.

По словам Саакашвили, российские власти слушают бизнес гораздо активнее, чем в Украине, власти которой "все разговаривают".

"В России есть много вещей (которые мы пытаемся исправить в Украине), которые там решаются гораздо быстрее и успешнее чем у нас. Там сокращается бюрократия, улучшается налоговая система. И Россия побеждает нас на фронте, на котором она ну никак не может выигрывать, потому что Украина - это демократия, потому что в Украине есть свободолюбивое общество, потому что в Украине есть гораздо больший потенциал", – отметил он.

При этом политик добавил, что в Украине есть бюрократия, которая является врагом не меньшим, чем внешний враг.

"В свое время маленькая Грузия настолько опередила Россию по реформам, что даже Медведев и другие руководители вынуждены были публично это признать и даже копировали у нас какие-то реформы, это было общеизвестным фактом. Естественно мы не могли нанести поражение России на военном фронте, но нанесли им сокрушительное поражение на фронте реформ. К сожалению, в Украине другая ситуация и мне это очень не нравится", – подчеркнул Саакашвили.

Напомним, ранее председатель Исполнительного комитета реформ и бывший президент Грузии Саакашвили заявил, что Украине нужно стратегически двигаться к тому, чтобы отказаться от кредитов МВФ.