Саакашвили решил отмежеваться от власти "слуг народа", – Левченко

Фото: vgolos.com.ua. Народный депутат ВРУ VIII созыва Юрий Левченко

Последней каплей для Саакашвили стало назначение главой Одесской таможни Дениса Пудрика, убежден Юрий Левченко

Идея видеообращения председателя Исполнительного комитета Совета реформ Украины Михеила Саакашвили относительно возвращения в Грузию заключается в том, чтобы отмежеваться от власти "слуг народа".

Об этом во время ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Юрий Левченко.

Политик, комментируя заявление третьего президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА, а сегодня председателя исполнительного комитета Совета реформ Украины Михеила Саакашвили о возвращении в Грузию, отметил, что, по его мнению, господин Саакашвили в последнее время понял, что со "слугами народа" он оказался в той же ситуации, что и с пятым президентом Украины Петром Порошенко несколько лет назад. Речь идет о ситуации, когда Саакашвили назначили просто потому, чтобы показать, что это – "модный реформатор, мы что-то делаем, голосуйте за нас", убежден Юрий Левченко.

"Когда его назначали "слуги", я говорил, что это та самая, один в один история, что его именно для этого назначают и на самом деле не будут никоим образом какие-то его предложения воплощать в жизнь", - отметил Юрий Левченко.

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Гость студии отметил, что последней каплей для Саакашвили стало назначение главой Одесской таможни Дениса Пудрика, которое он раскритиковал.

"Поэтому, я думаю, что вся история всего этого видео заключалась исключительно в том, чтобы в общественном сознании отмежеваться от власти "слуг" и показать, что он, по сути, якобы вышел из украинской политики", – сказал Юрий Левченко.

Напомним, бывший президент Грузии, председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины Михеил Саакашвили записал видеообращение на фоне Днепра, в котором выразил благодарность Украине и заявил, что возвращается на родину - в Грузию. Видео записано на грузинском языке и в Фейсбуке доступно только для грузинской аудитории.

Как сообщали, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета Совета реформ.

В ответ на это Грузия отозвала своего посла из Киева для консультаций. Однако глава МИД Грузии Давид Залкалиани подчеркнул, что о разрыве дипломатических отношений с Украиной речь не идет.