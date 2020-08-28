Саакашвили решил отмежеваться от власти "слуг народа", – Левченко
Последней каплей для Саакашвили стало назначение главой Одесской таможни Дениса Пудрика, убежден Юрий Левченко
Идея видеообращения председателя Исполнительного комитета Совета реформ Украины Михеила Саакашвили относительно возвращения в Грузию заключается в том, чтобы отмежеваться от власти "слуг народа".
Об этом во время ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Юрий Левченко.
Политик, комментируя заявление третьего президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА, а сегодня председателя исполнительного комитета Совета реформ Украины Михеила Саакашвили о возвращении в Грузию, отметил, что, по его мнению, господин Саакашвили в последнее время понял, что со "слугами народа" он оказался в той же ситуации, что и с пятым президентом Украины Петром Порошенко несколько лет назад. Речь идет о ситуации, когда Саакашвили назначили просто потому, чтобы показать, что это – "модный реформатор, мы что-то делаем, голосуйте за нас", убежден Юрий Левченко.
"Когда его назначали "слуги", я говорил, что это та самая, один в один история, что его именно для этого назначают и на самом деле не будут никоим образом какие-то его предложения воплощать в жизнь", - отметил Юрий Левченко.
Гость студии отметил, что последней каплей для Саакашвили стало назначение главой Одесской таможни Дениса Пудрика, которое он раскритиковал.
"Поэтому, я думаю, что вся история всего этого видео заключалась исключительно в том, чтобы в общественном сознании отмежеваться от власти "слуг" и показать, что он, по сути, якобы вышел из украинской политики", – сказал Юрий Левченко.
Напомним, бывший президент Грузии, председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины Михеил Саакашвили записал видеообращение на фоне Днепра, в котором выразил благодарность Украине и заявил, что возвращается на родину - в Грузию. Видео записано на грузинском языке и в Фейсбуке доступно только для грузинской аудитории.
Как сообщали, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета Совета реформ.
В ответ на это Грузия отозвала своего посла из Киева для консультаций. Однако глава МИД Грузии Давид Залкалиани подчеркнул, что о разрыве дипломатических отношений с Украиной речь не идет.